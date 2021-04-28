حمودة: أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين وتأسيس دولة حقيقية

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كل الليبيين.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي، بقوله: أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا، وهذا لا يتحقق إلا بنبذ الخلافات والتسامي فوق الجراح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا للوطن.

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة، إنشاء صندوق إعمار المدن المدمرة،ة في بنغازي وجنوب طرابلس وسرت ودرنة ومرزق، إضافة إلى إقرار بناء مدرجات جديدة للطلاب بجامعة بنغازي.

وأضاف حمودة في مؤتمره الصحفي، أن استحقاق عودة المهجرين يجب إنجازه، دون استثناء إلى منازلهم وجامعاتهم للمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار الناطق باسم حكومة الوحدة، إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة توحيد غالبية المؤسسات، ولم يتبقى سوى توحيد المؤسسة العسكرية وهو أمر يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن وقبل الانتخابات.

وذكّر حمودة، كافة مؤسسات الدولة العسكرية، العمل تحت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى وأن الحكومة التي اعتمدها مجلس النواب وتوافق عليها الليبيون للخروج من الأزمة، هي المنوطة بشؤون الداخلية، وأن حكومة الوحدة تثمن أي جهود تدعم الحكومة وتسيّر تنفيذ مهامها.

وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة، على تبنّي خطاب يجمع ولا يفرق، والابتعاد عن كل ما من شأنه يعكر صفو الوحدة وعودة الاستقرار.

وأضاف حمودة، أن هناك قلة قليلة، صوتها عالي، لم تستوعب بعد، المرحلة التاريخية، والفرصة التي أمام الليبيين لتأسيس دولة حقيقية مدنية تحفظ كرامة الليبيين، وأن هذا لن يتحقق إلا بنبذ الخلافات والتسامي فوق الجراح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا لليبيا.

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