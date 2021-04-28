ليبيا الان

المفوضية العليا للانتخابات تتابع ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب أمس الثلاثاء مع مدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وذلك في مقر المفوضية.
وناقش المجتمعون الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي الذي تعكف المفوضية حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز وتجهيزه بالإمكانيات استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك