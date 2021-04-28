الكبير يبحث مع السفير الإيطالي التعاون الاقتصادي والتجاري

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير إيطاليا لدى ليبيا غوسيبي غريمالدي، الأوضاع والمستجدات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورغبة الشركات الإيطالية في العودة إلى ليبيا لاستئناف أعمالها.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء بحضور المستشار التجاري في السفارة الإيطالية ميتشيلي روسي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تبادل الطرفين وجهات النظر حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأمس الثلاثاء، عقد الكبير لقاء مع مديري العموم للمصارف التجارية وشركة معاملات، حيث وجه بعض المصارف بسرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة، كما تطرق إلى سير تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقًا مع المصارف لحل مشكلة السيولة النقدية، إذ أفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توافر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

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