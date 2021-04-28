بالصور.. الدبيبة يقرر إنشاء 10 مدرجات سريعة لجامعة بنغازي

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإذن بتنفيذ مشروع إنشاء 10 مدرجات سريعة لجامعة بنغازي، وفيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك بعد ساعات من تعليق الدبيبة، على عدم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي، قائلا أن «هناك مَن لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021، الثلاثاء، أنه «كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي الحبيبة، المدينة التي تسكن قلوب الليبيين جميعا. جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه»، مضيفا: «من هذا المنبر أحي أهلنا في مدينتنا بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا». وأضاف: «لن نترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت».

وفي بيان الثلاثاء، أعربت القيادة العامة عن استعداداها لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأن «الأمن يسود شرق ليبيا». قالت القيادة العامة، في بيان، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت نشر وسائل إعلام «تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت لإنتاج سلطة موحدة»، معلومات «كاذبة» مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، والتي بسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة «الحكومة الموقتة» إلى مدينة بنغازي.

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