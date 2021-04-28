وصول مساعدات طبية مصرية إلى بنينا وسبها

وصلت اليوم الأربعاء طائرة شحن كبيرة إلى مطار بنينا ببنغازي قادمة من القاهرة محملة بكمية من الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في التوقي من فيروس كورونا وعملية الشحن الثانية خلال أيام.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، قد أعلن أنه “بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا… في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف”.

وقالت مصادر من بنغازي إن قدوم الشحنة الثانية كان بالتنسيق بين القائد العام للجيش الليبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي تتزامن مع كمية أخرى تم إرسالها إلى سبها عبر طائرتين عسكريتين.