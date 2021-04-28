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شركة الكهرباء: بدء تشغيل وحدات محطة الخمس.. و”أوباري” قبل الصيف

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، إن طرح الأحمال ناتج عن زيادة الاستهلاك والطلب على الكهرباء بتشغيل أجهزة التكييف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

أضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، أن الوضع العام للشبكة الكهربائية مستقر، والتعديات من الخارجين على القانون يوميا، وإمكانيات الشرطة الكهربائية متواضعة وتحتاج إلى تكاتف الجهود من الدولة.

وتابع في تصريحه قائلا: “الوحدات الغازية بمحطة الخمس البخارية المشروع الاستعجالي، دخلت الخدمة، ومحطة أوباري تحت الإنجاز، ونتوقع دخولها قبل الذروة الصيفية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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