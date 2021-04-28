“الكوني” يبحث مع السفير الهولندي التعاون في “التنمية والمصالحة والهجرة وتأمين الحدود”

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي نجلاء وهيبة، أن النائب بالمجلس الرئاسي موسي الكوني، التقي اليوم الأربعاء، مع لارس توميرس سفير هولندا لدى ليبيا .

وأضافت وهيبة، في تدوينة علي حسابها الرسمي بموقع تويتر، بحث اللقاء التعاون في مجالات التنمية والمصالحة وتأمين الحدود والهجرة، كما ثمن السفير الهولندي على العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون بينهما.

وفي وقت سابق، بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأبدى توميرس، ترحيب بلاده بالتعاون وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية في المجال الانتخابي مثمناً الجهود المبذولة من المفوضية ومستوى التحضيرات المتقدمة في بنيتها التحتية، واعتمادها على التقنيات الإلكترونية، وذلك للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، على قول البيان.

يشار إلى أن مملكة هولندا تعد من الدول المانحة منذ عام 2018 م عبر مشروع (الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبيي) (PEPOL) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP ) بقيمة مليون وستمائة الف دولار .