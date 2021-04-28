الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن الولايات المتحدة انضمت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الأخرى في مجموعة P3+2 للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ويأتي الإعلان الأمريكي بعد لقاء جمع المبعوث الأممي الخاص يان كوبيش ومساعده ريزدون زينينغا أول أمس الاثنين بعدد من المسؤولين الدوليين من بينهم السفير الأمريكي في طرابلس أين تم التباحث في الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.

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