لجنة سد العجوزات بمراقبة تعليم القبة تعقد اجتماعها

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة المشكلة بحسب قرار وزير التربية والتعليم رقم (16) اجتماع بمكتب المعلومات والتوثيق بمراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة .

ونوقش خلال الاجتماع خلال اليومين الماضيين آلية عمل اللجنة من جمع البيانات و الاحصائيات للمؤسسات التعليمية من معلمين وإداريين، وتطبيق معدلات الأداء بما يضمن تغطية العجز بالمؤسسات التعليمية .

وتم خلال الاجتماع تحديد موعد لدعوة مديري المؤسسات التعليمية للاجتماع بشأن توضيح آلية تجميع البيانات وسد العجوزات بالجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني .

وضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من كلآ من امحمد رجب القاضي رئيس وحدة التفتيش التربوي (رئيس اللجنة)، وفرج جمع الجازي مدير مكتب المعلومات والتوثيق(عضو اللجنة)، ومؤمن الناجي حسن مدير مكتب التعليم الأساسي(عضو اللجنة)، والناجي خليفة يوسف مدير مكتب الاحتياط العام(عضو اللجنة)، كما تضم في عضويتها مدير مكتب التعليم الثانوي.