مطار بنينا يستقبل الشحنة الثانية من المساعدات الطبية المصرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار بينا الدولي الشحنة الطبية الثانية المقدمة من جمهورية مصر العربية،على متن طائرة شحن كبيرة، وذلك بعد أيام من وصول الشحنة الطبية الأولى لمدن الجنوب الليبي.

يأتي ذلك ضمن التنسيق المباشر بين القوات المسلحة العربية الليبية ونظيرتها المصرية، جاء ذلك بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب وعدد من ضباط إدارة التوجيه المعنوي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة ومسؤولي وزارة الصحة.

وتحتوي الشحنة على مواد طبية لعلاج فيروس كورونا ومعدات طبية أخرى مكملة ضمن مساهمة مصر في مجابهة هذا الوباء العالمي ويأتي الدعم المصري تأكيداً وتجسيداً للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين .

يشار إلى أن وزارة الصحة الليبية أعلنت عن “وصول شحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى مطار سبها الدولي، بالتنسيق مع الوزارة “.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، أنه “بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا”، حيث وصلت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها محملتين بأطنان من المساعدات الطبية “في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف”.