وزارة الاقتصاد تدرس الشراكة مع غرفة التجارة البريطانية-العربية

بحث مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الصديق اللب، مع رئيس الغرفة التجارية البريطانية العربية، تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن بحضور نائب رئيس الغرفة البريطانية-العربية، إلى إمكانية تنظيم شراكة بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا والغرفة التجارية البريطانية العربية، وتبادل التجارب والخبرات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من القطاع الخاص تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ودعا الصديق اللب غرفة التجارة البريطانية-العربية إلى عقد مؤتمرات مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية بهدف تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

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