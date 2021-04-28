انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في طبرق

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية طبرق، انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الأربعاء بمختلف المراكز الصحية في طبرق.

وأكدت الإدارة أن الحملة ستنطلق على تمام التاسعة مساءً، لافتًا إلى الفرق الطبية ستباشر التطعيم حسب القوائم المرسلة من قبل منظومة التسجي.

ودعا، رئيس اللجنة المركزية للتطعيمات ببلدية طبرق، عبدالمنعم أسويكر، المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل إلى الإسراع بتسجيل أسماءهم.

وأوضحت الخدمات الصحية طبرق أن عمليات تعلقي لقاح كورونا ستجرى في كل من الرعاية الصحية الاولية طبرق ومقرها عيادة المنارة وعيادة المختار المجمعة وعيادة الجهاد ومركز الأمومة والطفولة باب درنة ومركز طبرق الطبي والمستشفى القروي كمبوت والمركز الصحي باب الزيتون والمركز الصحي بالخاثر والمركز الصحي قصر الجدي.

وكانت اللجنة المركزية للتطعيمات ببلدية طبرق، قد عقدت الإثنين، اجتماعًا لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة للبدء في إعطاء اللقاح للفئات المستهدفة للتطعيم.

ووصلت إلى طبرق 1480 جرعة منها 580 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” الإنجليزي و900 جرعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي، بالإضافة إلى وصول 12500 من كروت التطعيم.