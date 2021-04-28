وزير الدولة لشؤون المهجرين يناقش ملف النازحين مع هيئة الإغاثة في بنغازي

أخبار ليبيا24

زار وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، مقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في بنغازي.

وناقش أبوخزام، الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة سعد العبار رفقة مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، برامج العمل التي تعنى بشأن النازحين والمهجرين، حيث تم الاتفاق على آلية التعاون بين الهيئة والوزارة.

واستعرض رئيس لجنة إدارة الهيئة، اختصاصات ومهام الهيئة والأعمال التي تنفذها ميدانيًا منذ تأسيسها عام 2006 على الصعيد المحلي والدولي.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عملية التنسيق والتعاون التام للإسهام في تخفيف المعاناة عن النازحين والمهجرين، والتكافل بتوفير احتياجات الأساسية للعائدين لمناطقهم، والإعداد لدعم عودة أهالي تاورغاء..

وتأتي هذه اللقاءات، مع وزير الدولة، بحسب الحكومة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر والبناء علي المهام للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية كجهة حكومية منوط بها وفق اختصاصاتها بتقديم الخدمات الإنسانية أثناء حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ ونتيجة النزاعات المسلحة التي تحدث من حين لآخر .