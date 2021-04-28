مؤسسة النفط تدعم ترهونة ب 5 مضخات مياه

قدمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط 5 مضخات مياه غاطسة بقوة 50 حصان وكذلك 2500م كوابل توصيل كهرباء لصالح بلدية ترهونة لتخفيف من مشكلة نقص المياه وتشغيل عدد من الأبار.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، حضر مراسم التسليم والاستلام محمد علي الكشر رئيس المجلس التسييري ببلدية ترهونة و سليمان مفتاح مندوب البلدية مفتاح الشارف مندوب عن ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في إطاراستمرار جهود المؤسسة الوطنية للنفط في فك بعض المختنقات ببلدية ترهونة، للتخفيف من مشاكل نقص التزود بالمياه في العديد من البلديات ومراعاة للظروف الخاصة والقاسية التي تمر بها بعض المناطق .