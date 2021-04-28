مسؤول محلي: إقبال «ممتاز» على الحملة الوطنية للتطعيم في سبها

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية في سبها، علي المهدي أن إقبال المواطنين على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «ممتاز»، مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري مستمرة.

وتتواصل في مدينة سبها الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أو وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال المهدي لـ«بوابة الوسط» إن الأولوية في التطعيم لكبار السن فوق السبعين والعاملين بالقطاع الصحي حسب منظومة التسجيل الإلكترونية، منوها إلى أن التطعيمات موجودة في قرابة 12 مركز صحي بالمدينة.

– انطلاق حملة التطعيم بفيروس كورونا في سبها

وأضاف المهدي أنهم لم يسجلوا حتى الان أي آثار جانبية للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كميات التطعيم التي وصلت إلى المدينة حاليا «كافية ولا يوجد نقص كل شيء متوفر من معدات التشغيل والوقاية، ولكن تواجهنا مشكلة واحدة وهى كيفية التخلص من نفايات التطعيم».

وانطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مدينة سبها يوم السبت الماضي بالتزامن مع انطلاقاها في أغلب البلديات والمناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا