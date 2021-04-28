المشري: الاستفتاء على الدستور سيمنع بزوغ ديكتاتور جديد في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الأربعاء، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للمشري، أكد الأخير على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مبرزا دورها في تنمية التعاون وتطويره على كافة الأصعدة، آملاً أن تكون إيطاليا صوتَ ليبيا في الاتحاد الأوروبي، وفق قوله.

أضاف في البيان: “وشدد في ذات السياق على ضرورة الاستفتاء على الدستور لما له من رمزية تضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا” وفق زعمه.

من جهته أبرز السفير الإيطالي أهمية تبادل العلاقات والزيارات وسبل تطويرها، التي تترجم عمق العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مبينا جهود إيطاليا الحثيثة مع تركيا وفرنسا في دعم الحوار السياسي ومعالجة الأزمات السياسية، كما بين أهمية رجوع الشركات الإيطالية المتوقفة عن العمل واستئناف عملها ولا سيما المتمثلة في مشروع مطار طرابلس الدولي، وطريق السريع الرابط بين الغرب والشرق.