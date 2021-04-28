الدبيبة: تمكنا من توحيد أغلب المؤسسات وسنعمل على توحيد المؤسسة العسكرية

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اجتماعه العادي الثالث، لمتابعة ما اتخذ من إجراءات وقرارات تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وخلال كلمته في الاجتماع، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات، ولم يتبق لها سوى توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه أمر يجب إنجازه في أسرع وقت قبل الانتخابات، وذلك للوصول إلى انتخابات حقيقية وواقعية وفي أفضل أجواء ممكنة.

متمنيا التوفيق للجنة العسكرية المشتركة، ولرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، خلال اجتماعهم في سرت.

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