القيادة العامة ترحب باجتماع مجلس الوزراء وتؤكد أن مدينة بنغازي آمنة

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بعقد اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في المدينة للحماية والتأمين.

القيادة العامة وفي بيان لها أمس أكدت استعداد مدينة بنغازي التام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى، مفندة ما تم نشره على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء اجتماع مجلس الوزراء بسبب أن مدينة بنغازي غير آمنة، مشيرة إلى أن هذه الأخبار نشرتها جهات متطرفة تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبيين.

هذا وحذرت القيادة العامة كل من تسول لهم أنفسهم استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم وحيلهم من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها.

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