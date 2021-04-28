ضبط تشكيل تخصص في تزوير شهادات التخرج بالجامعات والمعاهد في تاجوراء

تمكن أعضاء مكتب تحريات تاجوراء، من ضبط تشكيل تكون من 4 أشخاص امتهنوا تزوير شهادات التخرج من بعض الجامعات والمعاهد العليا التعليمية الخاصة مقابل مبالغ مالية .

وقال المكتب في إيجاز صحفي، تم ضبط أشخاص وهم، 1. ع.م.س.ف 2. م.ع.م 3. أ.ب.ي 4. م.ع.أ، وهم يمتهنون تزوير إفادات التخرج من بعض الجامعات والمعاهد العليا الخاصة مقابل مبالغ مالية .

وتابع المكتب، كما تم ضبط عدد يتجاوز ( 70 ) ختم بما في ذلك الختم الحراري, وكذلك بعض الأجهزة والمعدات التقنية التي تستخدم في طبع أو نسخ الشهادات العلمية، وهذه الأفعال من شأنها ضرب المنظومة التعلمية وإحداث خلل في الكوادر سواء من حيث التقييم او الأداء ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم احالتهم والمضبوطات للنيابة العامة .