الناطق باسم الأعلى للدولة:عمومية المحكمة العليا اختارت مرشحًا واحدًا لمنصب رئيس المحكمة

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قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للدولة استلم كتاب الجمعية العمومية للمحكمة العليا المتعلق بأسماء المترشحين لمنصب رئيس المحكمة العليا.

وأضاف عبدالناصر، على تويتر، أن الجمعية اختارت المستشار عبد الله أبو رزيزة، مرشحًا وحيدًا لهذا المنصب.

وقال إن المجلس الأعلى للدولة، سيصوت عليه خلال جلسته القادمة.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد تسلّم كتاب مجلس النواب، فيما يخص أسماء المترشحين للمناصب السيادية.

وعقد مكتب الرئاسة بالمجلس، اليوم، اجتماعا لمناقشة كتاب مجلس النواب المحال.