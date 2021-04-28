مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ينظم لقاء بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة لقاء عبر منصة زوم، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يوافق الـ23 من أبريل من كل عام.

اللقاء سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الكتاب والمؤلف، سواء القانونية، أو الإجرائية، أو الاقتصادية، وعلى القوانين والتشريعات وتعديلاتها ومدى مواكبتها للتطور، ومتطلبات الرقمنة وعلاقة هذه الحقوق بالملكية الفكرية، وتأثيرات الجائحة، والوضع الراهن، بالإضافة إلى توصيات مهمة للدول والحكومات.

كما نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة محاضرة بعنوان: وقفات مع حياة الأستاذ القاضي إبراهيم باكير رحمه الله في ذكرى وفاته، أعدها وألقاها الأستاذ، محمد سالم العجيل.

الذي أفاض في الحديث عن مراحل حياة العالم الموسوعي، وصاحب المشروع التوعوي والثقافي والنضالي، وإبداعه، والعلوم التي اهتم بها دراسة وتدريسا، ووظائفه، ومؤلفاته، وتقريضاته، ومشاريعه، ومواقفه، وأخلاقه، بالإضافة إلى دور الشيخ باكير في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية والاجتماعية لبلده ليبيا.

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