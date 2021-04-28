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خلال استقبال الكوني له بطرابلس سفير هولندا لدى ليبيا يبدي دعم بلاده للعملية السياسية والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات ودعم مفوضية المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 أبريل 2021 (وال )- استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي  “موسى الكوني”  اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس السفير الهولندي لدى ليبيا  “لارس تومرز ”  وبحثا  سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والمصالحة وتأمين الحدود والهجرة.

وفي مستهل هذا اللقاء  رحب  “الكوني ” بالسفير الهولندى ، مثمنا عمق العلاقات التي تربط ليبيا و هولندا ، وسبل دعمها تعزيزها  .

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة “إن “تومرز أبدى للكوني دعم بلاده للعملية السياسية، واستمرار التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بالوسائل التقنية، والبحث عن المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية عبر الأقمار الاصطناعية. (وال- طرابلس)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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