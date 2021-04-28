وزير الشباب يستقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي

استقبل وزير الشباب “فتح الله الزني” مساء اليوم الأربعاء بديوان وزارة الشباب كلاً من: “عبدالحفيظ الصغير” عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري و”فاطمة الصويعي” عضو مجلس النواب عن مدينة الغريفة و”ناصر الغرياني” عضو مجلس النواب عن مدينة غات و “محمد عريفة” عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، حيث أوضح أعضاء مجلس النواب للوزير بأنه يجب الإلتفات لشباب الجنوب الليبي لأن الشباب في الجنوب بدأو بالنزوح إلى المدن الساحلية بسبب التقصير الحاصل معهم وكثرة الحروب وآثارها عليهم طيلة السنوات الماضية، إضافة للتعدي المتكرر على المرافق الشبابية بالجنوب الليبي.

من جهته أكد الوزير على أن شباب الجنوب هم جزء لا يتجزأ من شباب الوطن وليست هنالك أي تفرقة بين الشباب الليبي بكل المدن الليبية، وأوضح الوزير للنواب خطة عمل الوزارة في الفترة القادمة وبأنه سيزور قريباً مدن الجنوب الليبي ليتحاور مع شبابها ويقف على احتياجاتهم وما تتطلبه المرافق الشبابية من تجهيزات، والوزارة تعمل بكامل مكوناتها على تعزيز ودعم الشباب بكافة الإمكانيات المتاحة.