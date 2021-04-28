محمد أمطلل: طائرة الدبيبة كان بها متطرفون أرادوا احتلال صالة كبار الوزراء

أدعى الإعلامي محمد أمطلل، أن هناك متطرفين جاءوا في طائرة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية، ورفضوا التفتيش وطالبوا احتلال صالة كبار الزوار، على حد وصفه.

وقال أمطلل، في فيديو مصور له، رصدته “الساعة24″:” لقد جئنا من كل المناطق استعدادا لأي ظهور، لأنه حين هبطت الطائرة اكتشفوا أن بها عدد كبير جدا من المتطرفين فى حماية الدبيبة، ورفضوا التفتيش وقالوا اعطونا السيارات التي سوف يسير بها رئيس الوزراء وقالوا نصا ” لابد أن نحتل صالة كبار الوزراء”.

وتابع أمطلل:” والله يا دبيبة أنت ما تيجي طبرق أو بنغازي إلا عن طريق المشير والرجمة فقط وسيادة المشير هو من قاتل من أجلنا، اهلا وسهلا بك كرئيس وزراء ولكن عن طريق المشير ، وونقول لك يا دبيبة أن كنت تريد برقة وعاصمتها بنغازي لابد وأن تمر على المشير”.

يذكر أنه كان من المقرر أن يصل عبد الحميد الدبيبة والوزراء إلى بنغازي، الاثنين الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة، بعد تواتر أنباء بمنع طائراتهم من الهبوط لمطار بنينا الدولي.

من جهته ، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التحية إلى أهل بنغازي، واعدا بزيارتهم قريبا، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام 2021 أمس.