أمن مصراتة تحرر فتاة من إحدى العصابات وتقبض على أفرادها 

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أعلنت مديرية أمن مصراتة اليوم الأربعاء تمكنها من ضبط عصابة تورطت في اختطاف فتاة أثناء ذهابها للمدرسة في الفترة الصباحية.

وأضافت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن بلاغًا ورد لمركز شرطة الغيران يوم السبت 24 أبريل مفادها بوجود أشخاص مجهولي الهوية قاموا بخطف فتاة أثناء ذهابها للمدرسة في الفترة الصباحية.

وأشارت مديرية أمن مصراتة إلى أنه تم فتح المحضر بالمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وإحالة البرقية لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة بالبحث والتحري وجمع المعلومات وإلقاء القبض على المجرمين.

وأكدت المديرية أن فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة باشرت على الفور بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وأفادت مديرية أمن مصراتة أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على المتهمين ومكان تواجدهم وتم إبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة المكان.

وأوضحت المديرية أن فرقة القبض التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة قامت الإثنين 26 أبريل بمداهمة مكان تواجد المتهمين وتم تحرير الفتاة المخطوفة وضبط المتهمين وهم أربعة أشخاص.

وذكرت مديرية أمن مصراتة أنه من خلال جمع الاستدلال مع المتهمين اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم.