كوبيش يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لبحث هذه الملفات

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن اللجنة العسكرية المشتركة استقبلت أمس الثلاثاء المبعوث الخاص يان كوبيش، في مقرها في سرت للاطلاع على آخر مستجدات عمل اللجنة وسبل دعم أعمالها.

وأضافت في بلاغ لها أن كوبيش عبر “عن تقديره الكبير لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على عملهم معاً مسترشدين بالروح الوطنية والمصلحة الوطنية لليبيا… وأطلعها على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً فضلاً عن نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يمثلون دولاً مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وجرى تبادل مثمر للآراء بين المبعوث الخاص وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حول طيف واسع من القضايا، حيث تم التركيز بشكل خاص على كيفية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بحسب البلاغ.

وأكد كل من المبعوث الخاص واللجنة العسكرية المشتركة أن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها.

وأشارت البعثة إلى أنه جرى خلال الاجتماع “مناقشة اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وكذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وأثناء الانتخابات”.