تطعيم 322 مواطنا ضد فيروس كورونا بمركز الجملة الصحي في بني وليد

أفاد مدير المركز الصحي المدينة ببني وليد، بلعيد مطراو «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد المواطنين الذين تحصلوا على لقاح فيروس كورونا في المركز بلغ 322 مواطنا منذ انطلاق الحملة السبت الماضي.

وأضاف مطراو أن الحملة متواصلة بالمركز الصحي الجملة وفق الإجراءات التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق التسجيل بالمنظومة الإلكترونية، مطالبا المواطنين بضرورة التسجيل الإلكتروني في المنظومة.

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وانطلقت حملة التطعيمات بمدينة بني وليد في ستة مراكز صحية؛ هي: المركز الصحي المدينة، المركز الصحي المردوم، المركز الصحي تينيناي، مستشفى الشمالية القروي، المركز الصحي الجملة، مستشفى بني وليد العام.

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