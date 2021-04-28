خلال لقاءه السفير الإيطالي..”المشري” يشدد على ضرورة الاستفتاء على الدستور 

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شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأربعاء خلال لقاءه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو على ضرورة الاستفتاء على الدستور لما له من رمزية تضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا.

وأكد المشري خلال اللقاء في مقر المجلس بالعاصمة على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى دور إيطاليا في تنمية التعاون وتطويره على كافة الأصعدة، آملاً أن تكون إيطاليا صوتَ ليبيا في الاتحاد الأوروبي.

من جهته أبرز السفير الإيطالي أهمية تبادل العلاقات والزيارات وسبل تطويرها، التي تترجم عمق العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأكد بوتشينو جهود إيطاليا الحثيثة مع دولة تركيا وفرنسا في دعم الحوار السياسي ومعالجة الأزمات السياسية.

و بين السفير الإيطالي أهمية رجوع الشركات الإيطالية المتوقفة عن العمل واستئناف عملها ولا سيما المتمثلة في مشروع مطار طرابلس الدولي، وطريق السريع الرابط بين الغرب والشرق.