باشاغا: اختيار أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا يؤكد على استقلال القضاء

قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق السابق، إن اختيار المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار “عبدالله أبو رزيزة” رئيسًا للمحكمة العليا؛ يمنحنا الكثير من الأمل والتنبؤ بمستقبل أفضل للعدالة وسيادة القانون في بلادنا.

وأضاف باشاغا في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن هذا القرار يؤكد على استقلال القضاء وحرص أعضائه أكثر من غيرهم على احترام الشرعية والمشروعية القانونية التي هي أساس ممارسة أي مسؤول لمهامه الوظيفية.

وتابع، أدعو أعضاء مجلسي النواب والدولة للعمل معًا على استكمال مسار تغيير وتحديث ما تبقى من المناصب السيادية، وحسم القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا تنازل عن إجرائها في موعدها ديسمبر المقبل.