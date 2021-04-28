نائب رئيس الحكومة: نعمل على تأمين احتياجات الجنوب وتأمين حدوده

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش اليوم 28-4- 2021 بالعاصمة طرابلس.

ناقش الاجتماع الجهود المبذولة حالياً لتوحيد المؤسسة العسكرية وفقاً للمسار العسكري الذي تدعمه الأمم المتحدة وتقوده اللجنة العسكرية 5+5 من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز كل الاستحقاقات المناطة بها. وجهود إعادة فتح الطريق الساحلي.

كما استعرض الاجتماع تقدم مسار اختيار المناصب السيادية وأهمية إنجاز هذا الاستحقاق من أجل استكمال جهود توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا بعد إنهاء حالة الإنقسام السياسي.

من جهته أشار نائب رئيس الحكومة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار الجنوب الليبي وتأمين كافة إمدادات الوقود والسيولة النقدية ومواجهة جميع التحديات التي تفرضها الظروف الأمنية بالمنطقة.

شهد اللقاء توجيه المهندس رمضان أبوجناح الدعوة للمبعوث الأممي لزيارة مناطق الجنوب الليبي الذي رحب من جهته بزيارة المنطقة.