“مكافحة الأمراض” يُسجل 447 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 324 حالة جديدة، و123 حالة مخالطة، بينما سجلت نسبة الحالات الموجبة وفقا لهذا التقرير 18.5 بالمئة.

وأوضحت لجنة الإعلام والتواصل أن الحالات الجديدة توزعت حسب المدن كالتالي: طرابلس 157 حالة، بينما سجلت مصراتة 65 حالة، ويأتي ثالث ارتفاع في المؤشرات بمدينة الزنتان إذ بلغت الإصابات فيها 33، وتبعتها مدينة بنغازي بـ32 إصابة.

وبلغت حالات الشفاء بحسب هذا التحديث للمركز 512 حالة، بينما بلغت الوفيات 9 حالات، 3 منها في العجيلات، وحالتان في سرت، وحالة واحدة في كل من الشاطئ وزليتن والزاوية المركز والقبة.

وبلغت الإحصائيات العامة للإصابات حتى هذا البيان 176701، وتعافى من الفيروس حتى الآن 162188 شخصا، بينما توفي جراء الوباء في ليبيا 3019 شخصا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية