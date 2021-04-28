ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 April, 2021

تتواصل الحملة الوطنية ضد فيروس “كورونا”‘ بالمستشفى الجامعي طرابلس والتي استهدفت تطعيم العاملين في قسم الفلترة والعزل المؤقت .

كما شمل التطعيم مدراء الإدارات والمكاتب تحت اشراف مدير البرنامج الوطني للتطعيمات طرابلس ” الصادق البهليل “، والفريق الفني التابع له.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية فإن الحملة لاقت قبول من العاملين في القسم الذين اشادوا بهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مناعة الاطباء والعاملين بالمستشفى ضد الفيروس باعتبارهم في الصف الامامي لمواجهته و علاج وانعاش المصابين به .