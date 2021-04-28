ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 April, 2021

قال وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا ،إن اختيار المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار “عبدالله أبورزيزة” رئيسًا للمحكمة العليا؛” يمنحنا الكثير من الأمل والتنبؤ بمستقبل أفضل للعدالة وسيادة القانون في بلادنا. “

وأضاف باشاغا في تغريدة على حسابه على موقع تويتر ،إن هذا القرار يؤكد على استقلال القضاء وحرص أعضائه أكثر من غيرهم على احترام الشرعية والمشروعية القانونية التي هي أساس ممارسة أي مسؤول لمهامه الوظيفية.

ووجّه باشاغا دعوة إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة للعمل معًا على استكمال مسار تغيير وتحديث ما تبقى من المناصب السيادية، وحسم القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا تنازل عن إجرائها في موعدها ديسمبر المقبل.