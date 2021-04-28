وزير الداخلية يطالب بتقديم الإحاطة الإنسانية والخدمات الطبية لضحايا الاتجار بالبشر

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن بضرورة تقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير كافة الخدمات الطبية لهم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة مازن خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع خصص لمناقشة تداعيات الهجرة غير الشرعية، خاصةً في هذه الأوقات التي تعتبر بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية.

وأكد مازن خلال الاجتماع على ضرورة ايجاد الحلول ووضع المعالجات لملف الهجرة بما يضمن الحد من هذه الظاهرة، وكذلك تجفيف منابع عصابات تهريب البشر وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال.

ودعا الوزير إلى مراعاة الجانب القانوني في هذا الشأن، مشددا على أن ذلك «لا يأتي إلا من خلال تطوير قدرات العاملين بهذا المجال في التحري وجمع المعلومات عن هذه العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين وفق القانون».

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