ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 April, 2021

أكدت مجلة “فورميكي” الإيطالية أن رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيزور روما في الأسابيع المقبلة، بمجرد انتهاء شهر رمضان.

وأضافت المجلة نقلا عن وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال حديثه أمام مجلس النواب الإيطالي، أن زيارة الدبيبة تأتي في أعقاب سلسلة مكثفة من الاتصالات التي أجرتها الحكومة الإيطالية مع السلطة التنفيذية الجديدة في العاصمة طرابلس.

وأوضح دي مايو أن بلاده تعتزم عقد منتدى أعمال من أجل زيادة فرص التعاون الاقتصادي وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة مثل الطريق الساحلي السريع ومطار طرابلس الدولي وإعادة إعمار مطار بنغازي ومذكرة حول مصادر الطاقة المتجددة.