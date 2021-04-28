خلال لقاء السفير الإيطالي..المشري: الاستفتاء على الدستور يضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الاستفتاء على الدستور يضمن «عدم بزوع دكتاتور جديد في ليبيا»، آملا أن تكون إيطاليا «صوت ليبيا في الاتحاد الأوروبي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا, جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بحضور مقرر المجلس، سعيد كلا.

ويأتي تصريح المشري بخصوص الاستفتاء على الدستور في وقت تنتظر فيه الأوساط السياسية الليبية ما ستسفر عن نتائج عمل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي التي أعلنت في وقت سابق عن قرب الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، خلال لقائه اليوم مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني «اقتراب اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من إعلان تقرير عملها المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات العامة» المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري.

– كوبيش يؤكد اقتراب اللجنة القانونية بملتقى الحوار من إعلان تقريرها بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري أكد للسفير الإيطالي خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مبرزا دورها في تنمية التعاون وتطويره على كافة الأصعدة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشري «شدد في ذات السياق على ضرورة الاستفتاء على الدستور لما له من رمزية تضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا».

من جهته، أكد السفير الإيطالي على أهمية تبادل العلاقات والزيارات بين البلدين وسبل تطويرها، التي تترجم عمق العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، مبينا «جهود إيطاليا الحثيثة مع تركيا وفرنسا في دعم الحوار السياسي ومعالجة الأزمات السياسية».

كما شدد السفير الإيطالي على أهمية رجوع الشركات الإيطالية المتوقفة عن العمل واستئناف عملها ولا سيما المتمثلة في مشروع مطار طرابلس الدولي، وطريق السريع الرابط بين الغرب والشرق، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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