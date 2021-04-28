وزير المواصلات يتفقد محطة ركاب بطرابلس ويحث الموظفين على التفاني في العمل

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي في جولة له عدد من المنشآت التابعة للوزارة، وعلى رأسها الديوان العام للاطلاع على سير العمل بالإدارات للمختلفة.

وأكد الوزير في بيان له اليوم الأربعاء، أنه حريص على وتيرة العمل، كما أبدى اهتمامه بالكادر الوظيفي، وذلك خلال تفقده داخل ديوان الوزارة صباح اليوم الأربعاء.

وحثه وزير المواصلات المواطنين والموظفين على التفاني في العمل وتشجيعهم للمضي في عملهم.

وشملت الجولة زيارة محطة ركاب الحافلات المجاورة للوزارة ، لمعاينة أضرار التهالك الظاهرة على المبنى و العشوائية بالساحات.

وتحدث لبعض العاملين داخل المحطة و افادهم ببعض الملاحظات الواجب الوقوف عليها كتنظيم موقف السيارات و النظافة العامة وغيرها من الملاحظات.

كما قام في نهاية الجولة المرور على أحد المصارف العاملة بمبنى داخل المحطة وحثهم على الإهتمام بالمواطنين في تقديم الخدمات وأيضا تهيئة أماكن الانتظار و إمكانية توفير سبل الراحة بقدر الامكان لهم.