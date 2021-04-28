إعلام إيطالي: الدبيبة يزور روما بعد رمضان

كشفت مجلة “فورميكي” الإيطالية نقلاً عن مصادرها، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيزور العاصمة الإيطالية روما بعد شهر رمضان الجاري، دون أن تُحدد تاريخا دقيقا للزيارة.

وأشارت المجلة إلى أنه خلال الزيارة المرتقبة، تنوي الحكومة الإيطالية عقد منتدى أعمال من أجل زيادة الفرص الإيطالية في التعاون الاقتصادي.

وكان الدبيبة أعلن، في مقابلة صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، عزمه إعادة فتح الباب في أقرب وقت للمستثمرين والشركات الإيطالية، مشددا على عودة الشركات الإيطالية الصغيرة إلى ليبيا، موضحاً “الحاجة الملحة لتعزيز صناعة الطاقة والبنية التحتية الوطنية لدينا”.

ورجّح رئيس الحكومة الليبية، في حديثه للصحيفة الإيطالية، أن حجم التبادل الإيطالي ـ الليبي السنوي سيصل قريبًا إلى أكثر من 16 مليارا.

واعتبر وزير الخارجية لويجي دي مايو، الأسبوع الماضي، أن الاتفاقيات الإيطالية- الليبية ستخلق فرصاً جديدة للشركات الإيطالية بفضل الحكومة الجديدة.

وأضاف دي مايو في تصريحات أن إيطاليا لديها العديد من الاتفاقات، وتنتظر التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركات الإيطالية توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق ليبية سريعة، تمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية مروراً بمطار طرابلس الدولي، وهناك فرص للشركات الإيطالية في كل القطاعات.

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