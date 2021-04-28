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«الصحة»: حصر توقيع عقود التأمين على هيئة التأمين الطبي 

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تعميما بعدم إبرام أية عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبي.

ووجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التعميم إلى المدراء العامون بالمستشفيات والمراكز التخصصية، ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة لها، ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة.

وشدد التعميم على عدم إبرام أية عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبي، وعدم تجديد سريان عقود ووثائق تأمين التي سبق إبرامها مع جهات أخرى غير هيئة التأمين الطبي.

 

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الصحة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • موضوع التأمين الصحى موضوع فوضوى وتغلبه المصالح الشخصية لااكثر ولا اقل وكل واحد يكولس من جهة طبعا موضوع الهيئة يجرى عليه السيد فوزى اونيس ونأمل من السيد رئيس الحكومة النظر فى موضوع التأمين مثله مثل مكافحة الفساد التى لها اكثر من مدير

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