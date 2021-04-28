دبلوماسيون ألمان يناقشون مع مسؤولين أمنيين عودة عمل السفارة تدريجيا في طرابلس

عقد مسؤولين من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مندوب من وزارة الخارجية ومستشارين أمنيين من السفارة الألمانية لدى ليبيا، لمناقشة العودة التدريجية للسفارة الألمانية للعمل من العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع عقد بناء على تعليمات من الوزير خالد مازن وشارك فيه كل من مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد وسام بن جامع، ورئيس مكتب العلاقات العامة بالإدارة نقيب عمر البصير، والضابط المكلف بحماية السفارة الألمانية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس خصص لمناقشة «عودة عمل السفارة تدريجياً داخل الأراضي الليبية.

وأضافت الوزارة أن مندوب وزارة الخارجية الألمانية تقدم خلال الاجتماع بالشكر على المجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية البعثات الدبلوماسية.

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