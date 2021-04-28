ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 April, 2021

عقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعا موسع بمقر بلدية غريان ،وذلك في إطار سعى الشركة العامة للكهرباء للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات .

و حضر الاجتاع ، العميد المكلف لبلدية غريان يوسف قدمور وعمداء بلديات ككلة والشقيقة والاصابعة ونسمة بحضور المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح ومساعده لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمى وعدد من مدراءالادارات العامة بالشركة ومدرية امن غريان وجهاز الحرس البلدي ومدير جهاز حماية الطاقة الكهربائية غريان .

وتناول الاجتماع موضوع ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وتخريدها وتهريبها إلى خارج البلاد الأمر الذي سيوثر على أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة بالكامل وتطرق الاجتماع ايضا إلى كيفية ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية بالمنطقة وثم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البلدية ومدرية امن غريان والشركة العامة للكهرباء للحد من هذه التجاوزات كما استمع السيد المدير العام للشركة لعدد من الاحتياجات التي تناولها عمداء البلديات في الاجتماع .