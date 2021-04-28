دعوة إيطالية لإعادة النظر في اتفاقية الهجرة مع ليبيا

دعا المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا إلى إعادة النظر باتفاقات الهجرة المبرمة مع ليبيا، والعمل على تجاوز مفهوم مراكز الاحتجاز.

وقال المبعوث الإيطالي في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في روما، إن إيطاليا طالبت بمراجعة الاتفاقات مع ليبيا في مجال الهجرة، على اعتبار أن التي ما تزال قيد التنفيذ، تعود إلى مرحلة مختلفة فيما تريد إيطاليا أن تكون هناك إشارة واضحة إلى اتفاقية عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين بشأن احترام حقوق اللاجئين.

وأشار المبعوث الإيطالي، إلى أن الأمر يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة وتقييم أوضاع المهاجرين وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن حوارا أكبر قد بدأ مع السلطات الليبية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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