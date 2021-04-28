شركة “البريقة”: العاملون بميناء طرابلس النفطي أنقذوه من كارثة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن السيطرة على الحريق الذي طال إحدى شاحنات النقل التابعة لجمعية نقل الوقود ومشتقاته والتي كانت تحت التزويد.

وأوضحت الشركة في بيان طالعته “الساعة 24″، أن سائق الشاحنة ابتعد عن المنصة الرئيسيّة لمنظومة التزويد بشكل سريع، و بادر رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وحرفية.

ونتج عن الحريق بعض الأضرار لسائق الشاحنة والصهريج، بحسب بيان الشركة.

وقالت الشركة إنه طيلة عمليات التزويد والتوزيع من الميناء لم تكن هناك أي حوادث أو خروقات تؤدي إلى حوادث كارثية، مضيف: “وجب أن نتقدم و نشكر كل العاملين بالميناء على حسن التصرف و تدارك الموقف احترافية عالية من قبل رجال الإطفاء واتباع إجراءات السلامة التي تدل على حسن تصرفهم اليوم وأن رجال الشركة دائما في الموعد مستعدون للعمل تحت أي ظرف”.

وطمأنت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين والجهات المعنية بأن التزويد والتوزيع من الميناء سوف يستأنف بعد الانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة المخلفات.