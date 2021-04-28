ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 April, 2021

عقد صباح اليوم الأربعاء ،اجتماع بين مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع بمقر الإدارة بطرابلس مع مندوب الخارجية الالمانية والمستشارين الأمنين للسفارة الالمانية بليبيا وحضر الإجتماع رئيس مكتب العلاقات العامة بالادارة نقيب عمر البصير، والضابط المكلف بحماية السفارة الألمانية ملازم أول حسام وادي.

و ناقش الإجتماع خلال عودة عمل السفارة تدريجياً داخل الاراضي اللييية، كما تقدم مندوب الخارجية الالمانية بالشكر على المجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسي في تأمين وحماية البعثات الدبلوماسية.