تشكيل فريق عمل مشترك للحد من سرقة الأسلاك وترشيد استهلاك الكهرباء في غريان

اتفقت الشركة العامة للكهرباء مع المجلس البلدي ومديرية أمن غريان على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الثلاثة للحد من التجاوزات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية وخاصة ظاهرة سرقة الأسلاك وترشيد استهلاك التيار.

جاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر بلدية غريان حضره عميد البلدية المكلف، يوسف قدمور، وعمداء بلديات ككلة والشقيقة والأصابعة ونسمة والمدير العام للشركة العامة للكهرباء، المهندس إبراهيم الفلاح، ومساعده لشؤون العمليات، المهندس الصديق الجدايمى وعدد من مديري الإدارات العامة بالشركة ومدرية أمن غريان وجهاز الحرس البلدي ومدير جهاز حماية الطاقة الكهربائية في غريان.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع مع مسؤولي البلديات والمناطق يأتي في إطار مساعيها الرامية للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع تناول موضوع ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وتخريدها وتهريبها إلى خارج البلاد الأمر الذي سيوثر على أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة بالكامل، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى كيفية ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات الغير شرعية بالمنطقة.

وأكدت الشركة أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البلدية ومدرية أمن غريان والشركة العامة للكهرباء للحد من هذه التجاوزات»، لافتة إلى أن المدير العام للشركة استمع خلال الاجتماع إلى عدد من الاحتياجات التي عرضها عمداء البلديات الحاضرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا