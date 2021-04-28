بعد انقطاع طويل.. وصول الوقود إلى مدينة تراغن

بعد طول انقطاع، وصلت شحنة جديدة من وقود الديزل والبنزين إلى محطة المشعل للوقود في مدينة تراغن، وهي إحدى المحطات التابعة لشركة “ليبيا نفط”.

وبلغ مقدار الشحنة 10 آلاف لتر من مادة الديزل و30 ألف لتر مكعب من مادة البنزين، على أن تتولى إدارة المحطة تسليم الكميات على المواطنين، وفق برنامج وضعته لجنة الوقود في بلدية تراغن، بالتعاون مع إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المنطقة بنظام التسلسل الرقمي لكل جمعية.

ويأتي وصول هذه الشحنة، في إطار السعي المتواصل من الجهات المعنية، للتخفيف من معاناة مواطني الجنوب بسبب النقص الحاد ولفترات طويلة لمادتي البنزين والديزل.

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