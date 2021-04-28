ابتكروا خططا جهنمية للسرقة.. ضبط تشكيل عصابي خطير من المغتربين ببنغازي

تمكنت مديرية أمن بنغازي من حل غموض واقعة العثور على مواطن مصري الجنسية مصاب في إحدى قدميه بطلق ناري، وإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها اليوم الأربعاء، أن رجال الأمن بقسم البحث الجنائي تمكن من ضبط تشكيل عصابي خطير من العمال المغتربين والذين ينتسبون إلى الجنسية المصرية.

وأكدت المديرية أنه وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بتاريخ السبت الموافق 2021/4/17م عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مفادها وجود شخص مصري الجنسية مصاب بعيار ناري في قدمه ومتواجد في مستشفى الجلاء.

وأمرت مديرية أمن بنغازي بتكليف أعضاء التحريات بالقسم بالاستدلال وجمع المعلومات عن الواقعة، وبسماع أقوال شقيق المصاب أفاد بأن هناك شخصا مصريا يدعى «حمادة» قد يكون له علاقة بإصابة المجني عليه.

وباستدعاء المدعو «حمادة» إلى قسم البحث الجنائي وبالتحقيق معه اعترف بأن لديه علاقة بالشخص الذي أطلق النار على المجني عليه، وبتشديد الخناق عليه كشف أنهم مجموعة من الجنسية المصرية عددهم 7 أشخاص وراء الجريمة.

وأدلى المتهم على باقي المتهمين السبعة بأسمائهم كاملة، حيث تم القبض عليهم وونقلهم لقسم البحث الجنائي، فاعترف الأول بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا بغض السرقة، وأن الجريمة المرتكبة خططوا لها بالتعاون مع أحد العمال الذي كان يسكن مع المجني عليه.

وأكد المتهم الأول أنهم تحصلوا على نسخة من مفتاح سكن المجني عليه من أحد العمال المقيمين معه، فأعدوا خطة بإصابة أحدهم حتى يتم إلهاؤهم في إسعافه لإبعادهم عن منزلهم، للتمكن من سرقة مبلغ مالي وقدره 85.000 خمسة وثمانون ألف دينار.

واعترف المتهمون أنهم قاموا بعدة سرقات أخرى مشابها لذات التخطيط، منها سرقه مبلغ مالي وقدره 30.000 ثلاثون ألف دينار.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، اتخذت الجهات الأمنية ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالتهم إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.