أمريكا تنضم لمجموعة p3+2 لدعم الانتخابات

أعلنت أمريكا انضمامها لبعثة الأمم المتحدة ومجموعة بي 3+2، للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في ال24 من ديسمبر، والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، إن الإعلان الأمريكي جاء بعد لقاء جمع المبعوث الأممي بعدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم السفير الأمريكي في طرابلس، لبحث الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.

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