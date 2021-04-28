واشنطن تجدد دعمها للانتخابات وتطالب برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا

جددت الولايات المتحدة التأكيد على دعهما لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا والمقرر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، ومطالبتها برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك على لسان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، وفق ما نشرته السفارة الأميركية، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا: «خلال اجتماع مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، أكد السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال براين أغلير دعم الولايات المتحدة للانتخابات المقبلة في ليبيا ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب».

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وخلال الاجتماع الأخير للجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي اختتم، أمس الثلاثاء، أكد أطراف اللجنة والبعثة الأممية ضرورة أن يبدأ سحب المقاتلين الأجانب «دون مزيد من التأخير» وذلك وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولا تزال عملية الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا ملفات تنتظر الحسم من قبل الأطراف المعنية بموجب ما جرى التوافق عليه من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

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