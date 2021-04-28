وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية يجتمع بمُدراء مُديريات الأمن والفروع والأقسام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

بنغازي 28 أبريل 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم، اجتماعًا مع مدراء مديريات الأمن والفروع والأقسام التابعة للوزارة ببنغازي، وذلك من أجل وضع حلول جذرية لكافة العراقيل والقضاء على كل ما يهدد أمن الوطن والمواطن والسعي لعودة الثقة بين المواطن والمؤسسات الشرطية.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من السادة: مُدير مكتب وكيل الوزارة، ومدير مديرية أمن الأبيار، ومدير مصنع ملابس الشرطة، ومدير الإدارة العامة للتفتيش، ومدير أمن سلوق قمينس، ومدير فرع هيئة السلامة الوطنية، ومدير فرع إدارة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة للآليات، ومدير أمن توكرة، ومدير أمن بنغازي، ومدير إدارة المرور والتراخيص، ومدير إدارة المتفجرات، وكاتب الاجتماع، وآمر قوة الحماية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل الإدارات الأمنية والفروع بالمنطقة الشرقية والسعي للبدء في خطط تُنفذ فور أقرارها تليق بالداخلية وكافة منتسبيها، وتسهيل كافة الصعوبات وتفعيل عدد من الإدارات الأمنية التي كانت ستضيف رغم توقفها بسبب نقص الإمكانيات.

وبدوره، قام السيد وكيل الوزارة الداخلية بإصدار جُملة من القرارات لوضع حل لإشكاليات هذه الإدارات بكل فروعها ولتقديم النواقص لها و تفعيلها رسميًا.

وبعد سماع استشارات وآراء الحاضرين أهمها كيفية تعزيز ثقة بين المؤسسة الشرطية والمواطنين لتكون مثالاً يُقتدى به، كما جاء ملف الأمن و المجاهرة به ضمن أهم الأولويات وبالتعليمات الصارمة من الوكيل الذي شدد على ضرورة فرض الأمن في كافة المدن و الشوارع و القضاء على معدل الجريمة ومكافحة كل ما يهدد أمن المدينة والمواطن.

في ختام الاجتماع أثنى السيد وكيل الوزارة على عمل ضُباط وضُباط صف وجنود وزارة الداخلية وأكد على ضرورة السعي للرقي بالعمل الشرطي بكافة المدن الليبية . (وال- بنغازي) ر ع

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